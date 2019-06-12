وزير الخارجية: سنوقع مع عُمان مذكرات تفاهم في المجال السياسي

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي مشترك، مع نظيره العماني في بغداد اليوم، إنه "تم طرح خطة للتعاون المشترك داخل الجامعة العربية ومن خارجها"، مشيدا "بالتعاون العربي المشترك لتخفيف حدة التوترات بالمنطقة". واضاف الحكيم "سنوقع مع عُمان مذكرات تفاهم في المجال السياسي"، مشيرا الى "التطرق الى القضية الفسلطينية والوضع في سوريا".

من جانبه قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، خلال المؤتمر "بحثنا العلاقات الثنائية والعديد من القضايا التي تخدم مصلحة البلدين".

وأكد "نسعى الى توطيد العلاقات لأعلى المستويات وسنطرح القضايا داخل الجامعة العربية لمناقشتها".

ووصل وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي صباح اليوم الاربعاء (12 حزيران 2019)، الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

