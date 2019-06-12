واضاف، ان "مسرور يعرف بدبلوماسيته العالية، وعلاقاته الممتازة مع الحكومة العراقية الاتحادية، حيث سيكون من اكثر الداعمين لها في تحقيق اهدافها من اجل مصلحة الشعب العراقي عامة والشعب الكردي خاصة".
وتابع انه "سيعمل مسرور على ملفات في غاية الاهمية مع حكومة بغداد، وخاصة المتعلقة بالمواد الدستورية، مثل المادة 140، فضلا عن عمله باستقرار الامن في كردستان"، مشيرا الى انه "من الداعمين للاقليات في البلاد، ونحن على ثقة تامة بانه سيتوج هذا الدعم بتحقيق الامن الكامل في سنجار وسهل نينوى، وان يحقق امنيات وتطلعات الشعب في هذه المناطق بتحويلها الى محافظة، لتنسى ما مر عليها من مآسي وقتل وتشريد لاهلها".
ودعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محما خليل، في 29 ايار الماضي، رئيس اقليم كردستان المنتخب نيجرفان بارزاني، الى العمل على تحويل قضاء سنجار الى محافظة، فيما دعاه الى ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور.
كانت هذه تفاصيل خبر اول طلب الى مسرور البارزاني بعد تكليفه بتشكيل حكومة الاقليم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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