اسعار النفط تنخفض نتيجة ضعف نمو الطلب وزيادة المخزونات الأمريكية

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.29 دولار أو 2.40 بالمئة إلى 51.99 دولار للبرميل.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 وإنتاج الخام الأمريكي في تقرير شهري صدر يوم الثلاثاء.
وخفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي علي الخام بواقع 160 ألف برميل يوميا إلى 1.22 مليون برميل يوميا وقلصت توقعات الإنتاج الأمريكي لعام 2019 إلى 12.32 مليون برميل يوميا أي بما يقل 140 ألف برميل يوميا عن توقعات مايو أيار.
وبحسب معهد البترول الأمريكي زادت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 4.9 مليون برميل على مدى أسبوع حتى السابع من حزيران إلى 482.8 مليون برميل، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها بمقدار 481 ألف برميل.
ومن المقرر أن تصدر البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.
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