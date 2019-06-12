نائب كردي: مرشح منصب محافظ كركوك من الاتحاد وسيتم التصويت له خلال أسبوع

وأضاف شاويس، أن "مرشح المنصب هو من الاتحاد الوطني الكردستاني وسيكون التصويت عليه خلال أسبوع من قبل أعضاء مجلس محافظة كركوك"، لافتاً إلى أن "اعتراضات بعض الأطراف السياسية داخل المحافظة هو أمر طبيعي وهذه هي الديمقراطية، وبحسب الأرقام فان المكون الكردي يمتلك 28 مقعداً داخل المجلس ما يعطيه الأغلبية المريحة لتمرير مرشحه لشغل المنصب".
وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو قال، السبت (8 حزيران 2019)، إن الاتحاد رشح شخصيتين فقط لتولي منصب محافظ كركوك هما النائب السابق خالد شواني والمدير السابق لشرطة كركوك اللواء جمال طاهر.
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