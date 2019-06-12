في ظل الطقس الحار... 4 أطعمة تجنبوا تناولها!

وفي ظل درجات الحرارة المرتفعة ينصح بتناول مجموعة من الأطعمة وتجنب بعضها، نستعرضها لكم بحسب موقع "بولد سكاى" الهندي بنسخته الإنجليزية.

1-الآيس كريم





يعد من أكثر الحلويات شعبية في فصل الصيف، على اعتقاد أنه يساعد في التغلب على حرارة الجو. لكن في حقيقة الأمر هضم الآيس كريم والأطعمة الباردة يزيد من حرارة الجسم، بالإضافة لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون والسكريات، مما يزيد من خطر الإصابة بالبدانة ومرض السكري.المانجو لديها القدرة على زيادة حرارة الجسم، وتؤدي إلى عدد من الأعراض غير المرغوب فيها مثل الإسهال، واضطراب المعدة، والصداع، خاصة خلال فصل الصيف.

بالإضافة إلى أن تناولها مدر للبول، وبالتالي يعمل على جفاف الجسم، لذا ينصح بتجنب أكلها بكثرة في فصل الصيف.

3-التوابل

التوابل مثل القرفة، والقرنفل، والفلفل وغيرها يزيد من درجة حرارة الجسم، مما يعمل على الشعور بالجفاف.

4-المأكولات المقلية

تناول الأطعمة المقلية في فصل الصيف، يمكن أن يسبب الإصابة بعديد من الأمراض، وارتفاع درجة حرارة الجسم وانخفاص مناعة الأشخاص.