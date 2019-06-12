المجلس الاقتصادي: العراق بأمس الحاجة إلى آليات البناء الجديد لتحقيق النمو الاقتصادي

وقال عضو المجلس غدير العطار على هامش تنظيم المجلس المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد والبنية التحتية والكهرباء والمياه والمشروعات على أرض معرض بغداد الدولي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "معرض بناء العراق يشكل خطوة مهمة في وقت تتجه الحكومة العراقية لاستقطاب الشركات الاستثمارية الأجنبية لتأهيل وإعمار البلاد وفق خطط استراتجية مدروسة".واضاف ان "العراق بأمس الحاجة اليوم إلى آليات البناء الجديد التي تمتاز بالسرعة والنمو الاقتصادي الجيد"، مشيراً إلى "أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية الجديدة التي تحتوي على طابع عراقي وبغدادي مميز".

ولفت العطار إلى أن"المعرض سيكون له الآثر الايجابي على مستوى الاعمار والبناء خصوصاً في المدن المحررة من الإرهاب"، مبيناً أن"قطاع المعارض يعد من أهم مفاصل تطوير العمل وتطوير الجهود التنموية التي ينشدها العراق".



واشار العطار الى ان "اقامة مشاريع مشتركة تتيح للقطاع الخاص الحيوي المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية وبناء قدراته الذاتية بعد ان كانت الدول تفرض سيطرتها الكاملة على العمل الاقتصادي والتجاري", كاشفاً عن "أستمرار المجلس الاقتصادي العراقي بمبادرات دعم القطاع الخاص والنهوض به لتقوية الاقتصاد العراقي".

واعلنت وزارة التجارة، امس الثلاثاء" عن اطلاقها معرض ومؤتمر اعمار العراق بمشاركة 11 دولة وبمشاركة ١٢٠ شركة متخصصة من احدى عشر دولة وهي العراق ، المانيا، ايطاليا، الهند، الصين، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران ، الامارات ، اذربيجان.