المجلس الاقتصادي: العراق بأمس الحاجة إلى آليات البناء الجديد لتحقيق النمو الاقتصادي

واضاف ان "العراق بأمس الحاجة اليوم إلى آليات البناء الجديد التي تمتاز بالسرعة والنمو الاقتصادي الجيد"، مشيراً إلى "أهمية الحفاظ على الهوية المعمارية الجديدة التي تحتوي على طابع عراقي وبغدادي مميز".
ولفت العطار إلى أن"المعرض سيكون له الآثر الايجابي على مستوى الاعمار والبناء خصوصاً في المدن المحررة من الإرهاب"، مبيناً أن"قطاع المعارض يعد من أهم مفاصل تطوير العمل وتطوير الجهود التنموية التي ينشدها العراق".
واشار العطار الى ان "اقامة مشاريع مشتركة تتيح للقطاع الخاص الحيوي المساهمة في رسم السياسة الاقتصادية وبناء قدراته الذاتية بعد ان كانت الدول تفرض سيطرتها الكاملة على العمل الاقتصادي والتجاري", كاشفاً عن "أستمرار المجلس الاقتصادي العراقي بمبادرات دعم القطاع الخاص والنهوض به لتقوية الاقتصاد العراقي".
واعلنت وزارة التجارة، امس الثلاثاء" عن اطلاقها معرض ومؤتمر اعمار العراق بمشاركة 11 دولة وبمشاركة ١٢٠ شركة متخصصة من احدى عشر دولة وهي العراق ، المانيا، ايطاليا، الهند، الصين، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران ، الامارات ، اذربيجان.
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