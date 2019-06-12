تقرير: العراق ونيجيريا لم يلتزما كاملاً بالاتفاق النفطي

وأشار التقرير، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، إلى أن "مجموع الإنتاج لأوبك بلغ 43.7 مليون برميل يومياً، في حين وصل الالتزام الإجمالي إلى 150 في المئة".
وأضاف، أن "التزام الدول غير الأعضاء في أوبك بلغ 150 في المئة، إذ يرجع ذلك بشكل رئيس إلى خفض الإنتاج في كازاخستان بسبب صيانة الحقول النفطية، بينما بلغ معدل التزام روسيا 80 في المئة بأبريل"، منوهاً بأن "ما ساعد في ذلك جزئيا هو تلوث خط أنابيب دروجبا الروسي".
يذكر أن أوبك والمتحالفين معها من خارجها سيجتمعون بداية شهر تموز المقبل للاتفاق مرة أخرى بشأن تمديد خفض الانتاج النفطي الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.
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