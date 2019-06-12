تقرير: العراق ونيجيريا لم يلتزما كاملاً بالاتفاق النفطي

وذكر التقرير، أن " السعودية تواصل لعب الدور المحوري في خفض الإنتاج، بحيث خفضت إنتاجها إلى 9.74 مليون برميل يومياً في نيسان، أي أقل بمقدار 569 ألف برميل من حصتها الرسمية وبالتزام بنسبة 277 في المئة، فيما سجلت، الكويت والإمارات العربية المتحدة، معدلات التزام بنسبة 132 و112 في المئة على التوالي، في حين لم يلتزم العراق 16 في المئة ونيجيريا (153- في المئة) بالاتفاق بعد بالكامل".وأشار التقرير، بحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، إلى أن "مجموع الإنتاج لأوبك بلغ 43.7 مليون برميل يومياً، في حين وصل الالتزام الإجمالي إلى 150 في المئة".

وأضاف، أن "التزام الدول غير الأعضاء في أوبك بلغ 150 في المئة، إذ يرجع ذلك بشكل رئيس إلى خفض الإنتاج في كازاخستان بسبب صيانة الحقول النفطية، بينما بلغ معدل التزام روسيا 80 في المئة بأبريل"، منوهاً بأن "ما ساعد في ذلك جزئيا هو تلوث خط أنابيب دروجبا الروسي".



يذكر أن أوبك والمتحالفين معها من خارجها سيجتمعون بداية شهر تموز المقبل للاتفاق مرة أخرى بشأن تمديد خفض الانتاج النفطي الذي تم الاتفاق عليه سابقاً.