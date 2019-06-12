وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريقا من محققي هيئة النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة وباشراف قاضي التحقيق المختص تمكنوا من ضبط ثمانية متهمين بالجرم المشهود يعملون مسؤولي قواطع بلدية التابعة الى شعبة الخليج العربي في بلدية البصرة".
واضاف ان "المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة اشهر"، لافتاً الى ان "المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
واضاف ان "المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة اشهر"، لافتاً الى ان "المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف موظفين في بلدية البصرة لتعيينهم عمالاً وهميين تقاضوا رواتبهم لخمسة أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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