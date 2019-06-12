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توقيف موظفين في بلدية البصرة لتعيينهم عمالاً وهميين تقاضوا ‏رواتبهم لخمسة أشهر

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وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فريقا من محققي هيئة ‏النزاهة/ مديرية تحقيق البصرة وباشراف قاضي التحقيق المختص تمكنوا من ضبط ثمانية ‏متهمين بالجرم المشهود يعملون مسؤولي قواطع بلدية التابعة الى شعبة الخليج العربي في بلدية ‏البصرة".‏

واضاف ان "المتهمين قاموا بتعيين عمال تنظيف وهميين بالاتفاق مع مسؤول الحاسبة ‏بالتلاعب في جهاز البصمة الالكترونية وجرى تسلم رواتبهم من قبل المتهمين لمدة خمسة ‏اشهر"، لافتاً الى ان "المحكمة اتخذت الاجراءات كافة بحق المتهمين وصدقت اقوالهم وفقا ‏لاحكام المادة 315 من قانون العقوبات وكذلك ضبط اجهزة البصمة الالكترونية".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

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