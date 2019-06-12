وأكد إمام أن العمل سيعرض في شهر رمضان 2020، وليس في موسم درامي ثانٍ مثلما يتوقع البعض، وأنّ "هذا آخر كلام"، بحسب تعبيره.
وأشار إمام إلى أنه غير منزعج من عدم مشاركته في الدراما التلفزيونية خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الجمهور جعله موجودًا وبقوة، من خلال الاحتفالات بعيد ميلاده على بعض القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرفه من أولاده وأحفاده، كونه "لا يتصفح مثل هذه المواقع ولا يعرف عنها شيئًا".
وقال إمام إن المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي، قليلة من حيث الكم، ولكن من بينها أعمال استطاعت تحقيق نجاح كبير، مشيرًا إلى أنه تابع مسلسل ابنه محمد "هوجان"، ومقتطفات من بعض المسلسلات الأخرى، معتبراً أن الجمهور العربي كله سيظل منتظرًا الأعمال المصرية.
ونفى إمام الاتهامات التي تزعم أن نجله الفنان محمد عادل إمام يقلده، وقال إنه لا يرى ذلك على الإطلاق، كما أكد أن محمد صنع لنفسه شخصية تمثيلية مستقلة، وأنه سعيد جدًا بنجاحه، ويتمنى منه دائمًا أن يضع نصب عينيه العمل الجيد الذي يضيف لرصيده.
يذكر أن مسلسل "فلانتينو" عن قصة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد وحمدي الميرغني.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعيم لم يزعجه خروجه من الموسم الرمضاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.