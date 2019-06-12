الزعيم لم يزعجه خروجه من الموسم الرمضاني

وقال إمام في تصريح صحفي اليوم، إن مسلسل "فلانتينو"، والذي سبق وبدأ تصوير بعض المشاهد فيه منذ عدة أسابيع وتوقف، سيستأنف التصوير الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا التوقيت اختير بشكل خاص لتكون أمامهم مساحة من الوقت تحسبًا لأي ظروف.وأكد إمام أن العمل سيعرض في شهر رمضان 2020، وليس في موسم درامي ثانٍ مثلما يتوقع البعض، وأنّ "هذا آخر كلام"، بحسب تعبيره.

وأشار إمام إلى أنه غير منزعج من عدم مشاركته في الدراما التلفزيونية خلال العام الحالي، مؤكدًا أن الجمهور جعله موجودًا وبقوة، من خلال الاحتفالات بعيد ميلاده على بعض القنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما عرفه من أولاده وأحفاده، كونه "لا يتصفح مثل هذه المواقع ولا يعرف عنها شيئًا".



وقال إمام إن المسلسلات التي عرضت في رمضان الماضي، قليلة من حيث الكم، ولكن من بينها أعمال استطاعت تحقيق نجاح كبير، مشيرًا إلى أنه تابع مسلسل ابنه محمد "هوجان"، ومقتطفات من بعض المسلسلات الأخرى، معتبراً أن الجمهور العربي كله سيظل منتظرًا الأعمال المصرية.

ونفى إمام الاتهامات التي تزعم أن نجله الفنان محمد عادل إمام يقلده، وقال إنه لا يرى ذلك على الإطلاق، كما أكد أن محمد صنع لنفسه شخصية تمثيلية مستقلة، وأنه سعيد جدًا بنجاحه، ويتمنى منه دائمًا أن يضع نصب عينيه العمل الجيد الذي يضيف لرصيده.

يذكر أن مسلسل "فلانتينو" عن قصة من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتي، وسليمان عيد وحمدي الميرغني.