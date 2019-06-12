وأفاد الموقع الإخباري بأن الآلاف من المشترين توافدوا على مدينة حيدر أباد بجنوب الهند، لشراء الأسماك الحية من أحد الباعة وابتلاعها، فيما يعرف بـ "براسادام السمك" السنوي، وهو حدث يلجأ إليه المصابون بالربو، بدعوى أن هذا النوع من الأسماك قادر على شفائهم.
وأورد الموقع الإلكتروني الإخباري أن السمك الحي يوضع في عجينة عشبية لونها أصفر، ثم يوضع في أفواه المرضى كعلاج، بدعوى أن ذلك يخلص المريض من الأشياء العالقة في الحلق، ويجنب البعض الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
ونقل الموقع الإخباري على لسان أكثر من عائلة أن الأسماك الحية تعالجهم من الربو، وبأنه هذا النوع من العلاج بات فعالا ومؤثرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو... تناولوا السمك الحي للتخلص من هذا المرض! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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