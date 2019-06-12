ميغان ماركل تمنع والدتها من الاقتراب من طفلها... والسبب غريب!

ونقلت مجلة New Idea الأسترالية عن مصدر مقرب من العائلة قوله إن ميغان لم تسمح لوالدتها بالاهتمام بطفلها.

وقال: "لم تسمح ميغان لوالدتها بحمل طفلها ولو لدقيقة واحدة. فقد كانت تستحم بسرعة فائقة وتهرع لأخذه منها"، مشيراً إلى أن هذا التصرف ربما أزعج الوالدة.



ونقل موقع Gala الفرنسي عن فيكتوريا هاورد الصحافية المتخصصة في الشأن الملكي قولها إن الأمير هاري وزوجته قد يوظفان مربية "غير تقليدية" يختارها أصدقاء لهما من هوليوود.



ويشار إلى أن دوقة ساسكس لم تعد بعد إلى الظهور العام بعدما حصلت على إجازة أمومة لمدة 6 أسابيع. إلا أنها شاركت في فعالياتTrooping the Colourوما زال أمامها أسبوعان فقط لتختار من سيهتم بابنها أثناء غيابها.