- 1/2
- 2/2
ونقلت مجلة New Idea الأسترالية عن مصدر مقرب من العائلة قوله إن ميغان لم تسمح لوالدتها بالاهتمام بطفلها.
وقال: "لم تسمح ميغان لوالدتها بحمل طفلها ولو لدقيقة واحدة. فقد كانت تستحم بسرعة فائقة وتهرع لأخذه منها"، مشيراً إلى أن هذا التصرف ربما أزعج الوالدة.
ونقل موقع Gala الفرنسي عن فيكتوريا هاورد الصحافية المتخصصة في الشأن الملكي قولها إن الأمير هاري وزوجته قد يوظفان مربية "غير تقليدية" يختارها أصدقاء لهما من هوليوود.
ويشار إلى أن دوقة ساسكس لم تعد بعد إلى الظهور العام بعدما حصلت على إجازة أمومة لمدة 6 أسابيع. إلا أنها شاركت في فعالياتTrooping the Colourوما زال أمامها أسبوعان فقط لتختار من سيهتم بابنها أثناء غيابها.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تمنع والدتها من الاقتراب من طفلها... والسبب غريب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.