وأضاف ان "هنالك شبهات فساد تشير إلى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الإطعام"، لافتاً إلى ان "هذه الشبهات تتسبب بإهدار مبالغ مالية طائلة وتضع أكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح".
ودعا مدير عام دائرة الإصلاح إلى "الكشف عن الاعداد الحقيقية للسجناء والافصاح عن مبالغ عقود الإطعام الدقيقة بشكل علني"، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بـ"تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب بهدر المال العام".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يكشف عن 'شبهات' سجناء فضائيين ويطالب مجلس مكافحة الفساد بالتقصي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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