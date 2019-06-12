وذكرت صحيفة The Daytona Beach News-Journal، أن سائق الدراجة النارية، البالغ من العمر 45 عاما، كان قادما من ولاية كارولينا الشمالية إلى ولاية فلوريدا وكان الطقس عاصفا وقتها.
وترك البرق، وفقا للصور المنشورة من قبل شرطة المرور في منطقة الحادث، آثارا كبيرة على خوذته، فقد تضررت وتكسرت في عدة أماكن.
ويقتل البرق سنويا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، ما معدله 49 شخصا، وأكثر الضحايا في ولاية فلوريدا، التي قتل فيها بسبب هذه الظاهرة الطبيعية 47 شخصا من عام 2008 حتى عام 2017.
وترك البرق، وفقا للصور المنشورة من قبل شرطة المرور في منطقة الحادث، آثارا كبيرة على خوذته، فقد تضررت وتكسرت في عدة أماكن.
ويقتل البرق سنويا، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة، ما معدله 49 شخصا، وأكثر الضحايا في ولاية فلوريدا، التي قتل فيها بسبب هذه الظاهرة الطبيعية 47 شخصا من عام 2008 حتى عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر صاعقة برق تضرب خوذة سائق دراجة وترديه قتيلا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.