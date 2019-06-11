مصرع واصابة سبعة اشخاص بحادث في النجف

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "خمس عجلات اصطدمت على الطريق الحولي الخاص بمطار النجف الدولي، ما ادى الى مصرع خمسة اشخاص واصابة اثنين اخرين بجروح".

وقال المصدر ان "فرق الدفاع المدني تقوم باخراج الجثث من العجلات بواسطة اجهزة القطع".



يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بشكل شبه يومي حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة العديد من الاشخاص، وتعود اسباب اغلبها بحسب مختصين، الى عدم الالتزام بقواعد المرور، فضلاً عن رداءة بعض الطرق.