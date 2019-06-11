بالصور.. اخماد حريق كبير في المعهد التقني بالحويجة

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا كبيرا اندلع في حشائش واشجار بالمعهد التقني في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك". واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني وبإسناد من قبل فرق الدفاع المدني ببغداد الكرخ ودائرة ماء الحويجة وبلدية الحويجة تمكنت من اخماد الحريق دون وقوع اية خسائر".



يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.











يذكر أن عدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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