الكربولي للحكومة: سلمونا جهاز المخابرات وسنضع حدا للحرائق

وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، ان "أمن الوطن واقتصاده ليس لعبة بيد هذه الجهة او تلك"، مبينا ان "حقول العراق الزراعية تحترق منذ شهر، وجميع الأجهزة الأمنية والاستخبارية وهي تحت قيادة مكون واحد لم تكشف الى اليوم من يقف خلف تلك الحرائق".واضاف ان "هذه الاجهزة لم تستطع حتى إيقاف الحرائق"، مخاطبا الحكومة بالقول "التزموا بوعودكم وسلمونا جهاز المخابرات فقط وإن لم نضع حد للحرائق ونكشف لكم وللشعب الحقائق فلن نطالبكم بعدها بشيء".

وتعرضت مساحات كبيرة من محصول الحنطة إلى حرائق كبيرة في مناطق متعددة من البلاد، حيث كشفت التحقيقات ان البعض كان متعمدا والبعض الاخر كان بفعل شرارة نار.