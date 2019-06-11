التحالف الدولي: نتواجد في العراق بدعوة من الحكومة العراقية

وقال مساعد قائد التحالف في العراق اللواء كريستوفر كيغا، في تصريح صحافي تابعته الخليج 365، إن "التحالف موجود هنا بناءً على دعوة من الحكومة العراقية وليس لدينا اي قواعد تدريب خاصة للتحالف ولانقوم باي عمليات قتالية مستقلة للتحالف".



وأضاف أن "قوات التحالف تشارك في قواعد وهي جزء من القوات وتتقاسم القواعد العراقية مع القوات الامنية العراقية لان هذا واجب مشترك بين التحالف وقوات الامن العراقية لتخليص العراق من تهديد داعش وتعزيز الاستقرار والامن".



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.