عبد المهدي: تغيير رئيس الحكومة يعود للبرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه

وقال عبد المهدي في كلمة له المؤتمر الاسبوعي وتابعته الخليج 365، إن "الحكومة ملتزمة بتطبيق البرنامج الحكومي"، مؤكدا ان "تغيير رئيس الحكومة يعود الى البرلمان ولا يوجد حراك بهذا الاتجاه".
واضاف عبد المهدي، أنه " يجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان".
واضاف عبد المهدي، أنه " يجب اكمال الكابينة الوزارية قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي للبرلمان".
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