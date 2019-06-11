البرلمان ينهي القراءة الثانية لمشروعي قانونين

وقال مصدر برلماني في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب انهى القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانـــون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب يُنهي القراءة الثانية لمشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية".



وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ22 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا. وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الـ22 برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا.

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