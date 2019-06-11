برلمان الاقليم يُسمي مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة بإنتظار تكليفه رسميا

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وافق برلمان اقليم كردستان العراق اليوم رسميا على ترشيح رئيس جهاز أمن الاقليم مسرور بارزاني لتشكيل الحكومة الجديدة ويبقى على رئيس الاقليم ابن عمه نجيرفان بارزاني تكليفه بهذه المهمة لاحقا على أن ينجزها خلال 30 يوما.

وفي جلسة برلمانية خاصة، فقد طرحت فالا فريد الرئيسة الموقتة لبرلمان كردستان، الثلاثاء، اسم مسرور بارزاني رئيس جهاز أمن الإقليم مرشح كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والد مسرور لتشكيل الحكومة الجديدة.

وصوت البرلمان لصالح ترشيح مسرور للمهمة بأغلبية 87 من مجموع 97 برلمانيا حضروا الجلسة من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 111 عضوا .

نجيرفان سيكلف ابن عمه مسرور رسميا بتشكيل الحكومة

وأشارت فالا فريد إلى ان رئاسة برلمان الاقليم سترسل هذا القرار الى رئيس اقليم كردستان نجيرفان بارزاني اليوم لاصدار مرسوم اقليمي بتكليف ابن عمه مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم الجديدة "لخدمة أبناء شعب كردستان بجميع مكوناتهم" حيث من المنتظر أن يتم ذلك خلال الساعات المقبلة.

وقال مسرور بارزاني في تغريدة على حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" .. ""آمل أن نتمكن معاً، وتحت قيادة الرئيس بارزاني، من بناء كردستان قوية وفي المصلحة الوطنية لشعوبنا وأمتنا".

وجاء ترشيح مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الاقليم بعد فوز حزبه الديمقراطي الكردستاني في الانتخابات البرلمانية التي شهدها الإقليم في 30 سبتمبر عام 2018 وعليه الآن خوض مباحثات ماراثونية صعبة نتيجة الخلافات بين القوى والأحزاب السياسية في الاقليم على ان ينتهي من مهمته خلال 30 يوما.

وكان الحزب الديمقراطي الفائز بتلك الانتخابات البرلمانية بحصوله على 45 مقعدا، قد أعلن في ديسمبر الماضي ترشيح رئيس مجلس أمن الاقليم مسرور بارزاني لمنصب رئيس الحكومة .. فيما انتخب البرلمان في 28 من الشهر الماضي القيادي في الحزب رئيس الحكومة السابق نيجيرفان بارزاني رئيساً جديدا للإقليم، حيث أدى اليمين القانونية أمس الإثنين.

مسرور بارزاني من رئاسة جهاز أمن الاقليم الى رئاسة حكومته

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ومسرور مسعود مصطفى بارزاني من مواليد عام 1969 وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وضم لصفوف قوات البيشمركة عام 1985 وقد أكمل تعليمه الثانوي في إيران.. ثم حصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن.

وقد اسس مسرور مؤسسة بارزاني الخيرية عام 2005 وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1999.. وهو يشغل حاليا منصب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان منذ عام 2012 .. ويتقن اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية.

وكان نجيرفان بارزاني قد ادى في اربيل امس الاثنين اليمين القانونية رئيسا جديدا للاقليم متعهدا في كلمة له بالعمل مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل كل المشاكل العالقة وتنظيم قوات البشمركة لتكون قوة فاعلة ضمن القوات العراقية.

مسرور بارزاني

واكد الرغبة في استمرار التنسيق مع بغداد ودول المنطقة والعربية والدولية ضمن الاحترام المشترك. وشدد بالقول " اضع منصبي وقدراتي وتجربتي في خدمة عبد المهدي والحكومة العراقية". وقال إن "الوطن هو الجامع لنا في إطار نظام ديمقراطي اتحادي".

وحذر نجيرفان من ان الاقليم يمر بمرحلة سياسية حساسة نتيجة الخلافات بين قواه، مؤكدا احترام تطلعات مواطني الاقليم واعدا بأن تكون رئاسته لخدمتهم جميعا.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية في الإقليم التي جرت في سبتمبر 2018 قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات، وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.