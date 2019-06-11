واضاف ان "عدم عزف النشيد الوطني الاتحادي ضمن حفل تنصيب البارزاني هو امر مستغرب ويثير العديد من علامات الاستفهام"، داعيا "رئاسة الاقليم الى بيان الاسباب هل هو سهوا ام لغايات اخرى خاصة اننا نعيش في عراق ديمقراطي اتحادي".
وتابع ان "على الاقليم تقديم التبريرات عن اسبابه الكافية بشأن هذا الاخفاق".
يذكر ان اقليم كردستان شهد يوم امس حفل تنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم بحضور 1200 شخصية سياسية بينهم رئيسا الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، فيما خلا الحفل من عزف النشيد الوطني الذي طالما يستخدم في المناسبات الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يطالب كردستان بتوضيح بشأن عدم عزف النشيد الوطني خلال تنصيب البارزاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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