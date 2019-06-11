البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

وقال مصدر برلماني ان مجلس النواب العراقي عقد اليوم جلسته الاعتيادية الـ22 برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 179 نائبا". واضاف ان "جدول اعمال البرلمان يتضمن قراءة عدد من القوانين ومناقشة تقارير تعديل قوانين اخرى".



وأفاد مصدر برلماني، في 23 ايار الماضي، بأن مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار آخر. وأفاد مصدر برلماني، في 23 ايار الماضي، بأن مجلس النواب رفع جلسته الى اشعار آخر.

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