مجلس البصرة يكشف قرب استجواب المحافظ ويرجح عودة الاحتجاجات قريباً

وقال الساعدي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك رغبه لدى الكثير من أعضاء المجلس للتوقيع على الاستجواب بعد تدهور الملف الخدمي والتدهور الحاصل في ملف الكهرباء" .

وأشار إلى "غضب الشارع البصري من الوضع المتردي وهذا ماينذر بعودة التظاهرات والاحتجاجات"، مبيناً أنه "من المحتمل نزول تنسيقيات التظاهرات خلال أيام للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات في المحافظة".

