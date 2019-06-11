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مجلس البصرة يكشف قرب استجواب المحافظ ويرجح عودة الاحتجاجات قريباً

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وقال الساعدي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك رغبه لدى الكثير من أعضاء المجلس للتوقيع على الاستجواب بعد تدهور الملف الخدمي والتدهور الحاصل في ملف الكهرباء" .

وأشار إلى "غضب الشارع البصري من الوضع المتردي وهذا ماينذر بعودة التظاهرات والاحتجاجات"، مبيناً أنه "من المحتمل نزول تنسيقيات التظاهرات خلال أيام للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات في المحافظة".

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