وأشار إلى "غضب الشارع البصري من الوضع المتردي وهذا ماينذر بعودة التظاهرات والاحتجاجات"، مبيناً أنه "من المحتمل نزول تنسيقيات التظاهرات خلال أيام للمطالبة بالخدمات وملف التعيينات في المحافظة".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس البصرة يكشف قرب استجواب المحافظ ويرجح عودة الاحتجاجات قريباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.