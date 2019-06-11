نائب: الحلبوسي وافق على إدراج تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق بجلسة الخميس

وأضاف، أنه "تم جمع تواقيع 74 نائباً لإضافة فقرة تتضمن تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين إلى جدول أعمال الجلسة"، مبيناً أن "رئيس البرلمان وافق على إدراجها على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت".
ودعا الشمري أعضاء البرلمان، إلى "التصويت على تعويض فلاحي نينوى أسوة بالمحافظات الأخرى المتضررة"، مطالباً رئيس الوزراء عبد المهدي بـ"الاستجابة الفورية لتعويض الفلاحين المتضررين".
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