نائب: الحلبوسي وافق على إدراج تعويض المزارعين المتضررين من الحرائق بجلسة الخميس

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده بمبنى مجلس النواب وحضرته الخليج 365، إن "محافظة نينوى وبعض المحافظات الأخرى شهدت كوارث حقيقية في عمليات حرق المحاصيل والأراضي الزراعية لمساحات واسعة سببت ضياع حقوق الفلاحين والمزراعين وأضرت بالسلة الغذائية العراقية والاقتصاد الوطني".وأضاف، أنه "تم جمع تواقيع 74 نائباً لإضافة فقرة تتضمن تعويض الفلاحين والمزارعين المتضررين إلى جدول أعمال الجلسة"، مبيناً أن "رئيس البرلمان وافق على إدراجها على جدول أعمال جلسة الخميس المقبل للتصويت".

ودعا الشمري أعضاء البرلمان، إلى "التصويت على تعويض فلاحي نينوى أسوة بالمحافظات الأخرى المتضررة"، مطالباً رئيس الوزراء عبد المهدي بـ"الاستجابة الفورية لتعويض الفلاحين المتضررين".