صالح يؤكد سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية في مختلف المجالات

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، سفراء العراق الجدد لدى جمهورية تركيا وجمهورية التشيك ودولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة بدء مهام عملهم".



ولفت صالح، بحسب البيان، إلى "سعي العراق لتوسيع علاقاته الخارجية مع البلدان الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات وبما يعزز من مكانته ضمن الأسرة الدولية ويحقق المصالح العليا للشعب العراقي"، مؤكداً "أهمية تقديم أفضل الخدمات للجاليات العراقية، وان تكون أبواب السفارات العراقية مفتوحة لأبنائها".

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