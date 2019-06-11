واضاف ان "الوزارة قامت بعقود مشاركة وهمية مع شركات غير رصينة لاتستطيع سد حاجة الدولة العراقية"، مبينا ان "عقود المشاركة لم تتضمن فتح خطوط انتاجية جديدة واعادة تشغيل الخطوط الفاعلة تحت الخدمة، ماتسبب بتراجع خطوط انتاجية الى مستوى الصفر بعد ان كانت تحقق عائدات جيدة للدولة ".
واوضح ان "تلك الشركات تقوم بابرام عقود من خلال وسطاء سياسيين داخل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتمويل احزاب وشخصيات متنفذة على القرار العراقي"، مشيرا الى "الصناعة تعاقدت بعقود تجهيز واطئة الكلفة مع شركات صينية غير كفؤة وهناك تعاون بين هيئة الكمارك والمنافذ الحدودية لمايشبه عمليات تهريب واعادة تدوير تسبب خسائر للدولة العراقية من خلال الاعفاءات الكمركية والضريبية على البضائع الصينية التالفة".
واكد ان "اللجنة ستقوم باستدعاء وزير الصناعة وممثلي الشركات الحكومية وعقود المشاركة ايضا للتقصي عن امتلاك تلك الشركات خطوط انتاج فعلية في دولة المنشأ ام خلاف ذلك ومطابقة للمواصفات العالمية ام خلاف ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالنزاهة النيابية: الصناعة تبرم عقودا وهمية مع شركات غير رصينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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