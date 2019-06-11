ودعا الجبوري القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى "تعزيز القطعات العسكرية في المناطق التي حصلت فيها الخروق الأمنية ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالعدة والعدد وتجهيزها بالكاميرات الحرارية والسيارات المدرعة"، مشدداً على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح لأية جهة بحمل السلاح باستثناء من لديه تخويل من الأجهزة الأمنية".
وطالب الجبوري، بـ"دعم الأجهزة الأمنية ورفض التدخل في عملها من أية جهة، وفتح تحقيق بكل الأفعال الإجرامية التي حصلت ومحاسبة المقصرين، وإرسال قوة مكافحة الإرهاب إلى ديالى لحماية أرواح المواطنين، وتفعيل مذكرات إلقاء القبض وحسمها بشكل سريع على أي شخص خارج على القانون".
كانت هذه تفاصيل خبر نواب ديالى يطالبون بتعزيزات عسكرية وبقوة من مكافحة الارهاب لمحافظتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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