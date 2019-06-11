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نواب ديالى يطالبون بتعزيزات عسكرية وبقوة من مكافحة الارهاب لمحافظتهم

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وقال النائب عن ديالى أحمد مظهر الجبوري في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب بمشاركة نواب المحافظة، وحضرته الخليج 365، إن "هناك من يريد زعزعة الاستقرار في المحافظة، والهدف منه خلط الأوراق إعادة المحافظة إلى الفترة المظلمة"، مؤكداً أن "نواب المحافظة وبعد اللقاء بالأجهزة الأمنية ومن خلال متابعتنا وجدنا الكثير من الملاحظات التي تنذر بالخطر إذا لم تعالج".

ودعا الجبوري القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، إلى "تعزيز القطعات العسكرية في المناطق التي حصلت فيها الخروق الأمنية ودعم الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بالعدة والعدد وتجهيزها بالكاميرات الحرارية والسيارات المدرعة"، مشدداً على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح لأية جهة بحمل السلاح باستثناء من لديه تخويل من الأجهزة الأمنية".

وطالب الجبوري، بـ"دعم الأجهزة الأمنية ورفض التدخل في عملها من أية جهة، وفتح تحقيق بكل الأفعال الإجرامية التي حصلت ومحاسبة المقصرين، وإرسال قوة مكافحة الإرهاب إلى ديالى لحماية أرواح المواطنين، وتفعيل مذكرات إلقاء القبض وحسمها بشكل سريع على أي شخص خارج على القانون".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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