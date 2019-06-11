الداخلية: شمول جميع الراغبين بالعودة للخدمة لعام 2008 وما تلاه

وقال مدير عام الموارد البشرية في الوزارة اللواء ياسين هادي ثجيل، في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان المادة 47 وبفقراتها الثلاث (أ، ب، ج) الخاصة باعادة المفصولين، والمطرودين، والمستقيلين الى الخدمة وفق ما تضمنته الفقرة (أ) من اعادة المفصولين لما كانت تعرف بالمناطق الساخنة والمحررة حاليا قبل عام 2014، حيث جرى تعميم هذه المادة للدوائر ذات العلاقة عن طريق وكالات وزارة الداخلية (الاستخبارات، وشؤون الشرطة، والامن الاتحادي) من اجل تبليغ الدوائر المعنية في المناطق المحررة بتزويد مديرية الموارد البشرية بأعداد واسماء المشمولين بها، حيث بلغت العدد (530 27)، وتم تقييمها امنيا واستخباريا ومن قبل مديرية الادلة الجنائية للتاكد من المعلومات، ليتسنى لمديرية الموارد اعادتهم الى الخدمة، اذ جرى مفاتحة وزارة المالية بشأن توفير الغطاء المالي لهذا الموضوع، علما ان مديرية الموارد البشرية انجزت موضوع الدرجات الوظيفية وبانتظار التخصيصات المالية .



وأوضح اللواء ياسين ان الفقرة (ب) والتي تشمل المادة الخاصة حصريا بالاحداث الامنية عام 2008 وهي قد تشمل المناطق الجنوبية وغيرها، وهي ايضا تشمل ما بعد هذا التاريخ وهو ما يسمى بالتاثير القانوني حيث يوجد من فصل او طرد بعد 2008، وهذا ما تم تحديثه على هذه الفقرة بعد ان كانت تشمل فقط 2008، وياتي هذا التحديث من اجل توخي الدقة والحرص على اعادة المشمولين وضمان عدم ضياع حقوقهم، وقد تمت مفاتحة مجلس النواب والمراجع العليا بهذا الشان، اي ان المشمولين بالاعادة سيشمل من عام 2008 صعودا وهذا الامر يعنى به الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين الذين كانوا على ملاك وزارة الداخلية من الراغبين بالعودة، مشيرا الى ان هناك آليات وضعت لعودة هولاء الى الخدمة.



وتابع اللواء ياسين ان الفقرة (ج) من المادة 47 تشمل جميع المحافظات وجميع الضباط والمنتسبين والموظفين بشان اعادتهم الى الخدمة في حال توفر التخصيصات المالية يصبح بالامكان اعادة جميع الملاكات الى ما كانت عليه سابقا.

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