بالصورة.. الجماهير تبدأ بالتدفق لملعب الشعب رغم حرارة الطقس

الجماهير اجتازت عائق درجات الحرارة المرتفعة، من أجل دعم فريقهم المفضل في المباراة التي لن تقبل القسمة على اثنين.

وسباشر القوات الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى الملعب عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.



وستقام المباراة على أديم ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة مباشرة.