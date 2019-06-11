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2019-06-11 | 13:53
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بدأت جماهير فريقي الزوراء والقوة الجوية، بالتدفق إلى ملعب الشعب الدولي لمؤازرة النوارس والصقور في مباراة الكلاسيكو بنصف نهائي كأس العراق، اليوم الثلاثاء.
الجماهير اجتازت عائق درجات الحرارة المرتفعة، من أجل دعم فريقهم المفضل في المباراة التي لن تقبل القسمة على اثنين.
وسباشر القوات الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى الملعب عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.
وستقام المباراة على أديم ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة مباشرة.
وسباشر القوات الأمنية بغلق الطرق المؤدية إلى الملعب عند الساعة الخامسة عصراً بتوقيت بغداد.
وستقام المباراة على أديم ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد وستكون منقولة مباشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الجماهير تبدأ بالتدفق لملعب الشعب رغم حرارة الطقس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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