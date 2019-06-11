واضاف ان "اغلبية هذه القطع اصلية"، داعيا المواطنين الى "زيارة المتحف للاطلاع على الاثار والتعرف اكثر على الحضارة العراقية القديمة".
يذكر أن الآثار العراقية تعرضت لأوسع عملية نهب في العام 2003، ما أدى إلى اختفاء آلاف القطع التي لا تقدر بثمن من المتحف الوطني بالعاصمة بغداد ومن مواقع أخرى، واستعاد العراق الاف القطع الاثرية، حيث تم بيع أسطوانات تعود للحضارة السومرية، 3150 سنة قبل الميلاد، في مزاد كريستي العلني في ولاية نيويورك كانت سرقت في أعقاب حرب الخليج الأولى عام 1991، كما تم رصد عمليات تهريب للآثار من المتحف الوطني خلال العام 2008.
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: هناك 15 الف قطعة اثرية عراقية بامريكا جاهزة للشحن حاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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