المركزي: إطلاق بطاقات سفر الكترونية للعراقيين قريباً

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "من ضمن استراتيجيتنا نحو توجيه المواطنين تدريجياً إلى استعمال أدوات الدفع الالكتروني بدلاً من الدفع النقدي سيتم إطلاق بطاقات السفر الالكترونية للمواطنين"، مبيناً أن "بطاقات السفر الالكترونية من شأنها أن تساعد المسافرين في عمليات دفع المصاريف الخارجية من مشتريات والفنادق والعلاج والدراسة وتساهم أيضاً في زيادة قدرة المصارف على استقطاب العملاء نحو الخدمات المصرفية الحديثة".وأضاف البيان، أن "البطاقات ستقدم أيضاً فوائد إضافية لحامليها منها شراء الدولار بسعر 1200 دينار والأمان خلال السفر وتجنب السرقة والضياع والدفع بجميع العملات وجميع انحاء العالم، إضافة إلى الحصول على امتيازات إضافية تعرضها المصارف كالدخول إلى صالات رجال الأعمال والخصومات".

وتابع البنك، أنه سيقوم "بالتنسيق مع رابطة المصارف العراقية وشركات الدفع المرخصة وشركات البطاقات العالمية لإقامة مؤتمر خلال الأسبوع الأول من شهر تموز 2019 لإطلاق حملة إعلامية مكثفة بهذا الخصوص".



وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.