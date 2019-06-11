الاسكان: 1530 معاملة اقراضية خلال شهر ايار الماضي

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "صندوق الاسكان التابع له انجز خلال شهر ايار الماضي 1530 معاملة اقراضية"، مبينا ان "عدد لجان الكشف في بغداد بلغت 6 لجان، وبمعدل 432 معاملة اقراضية وفي المحافظات 18لجنة وبمعدل1098 معاملة اقراضية".واضافت ان "هناك آلية سهلة للمواطن تمكنه من الدخول على موقع صنوق الاسكان العراقي لمعرفة مراحل عملية اجراء سير معاملته"، مشيرا الى ان "بامكان المواطن تقديم معاملته واستلام مبلغ القرض من الصندوق من خلال الفروع المنتشره في كل المحافظات عدا اقليم كردستان ويتم تنفيذ كافة الاجراءات بما فيها استلام الصك في المحافظة نفسها".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكان العراق قياسا بعدد المجمعات والوحدات السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

