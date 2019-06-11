وأشار موقع "الجرس" إلى ان زينب حاولت التواصل شخصيًا مع هيفا والاطمئنان عليها، لكن مدير أعمالها محمد وزيري منعها من رؤية أمّها أو حتى التواصل معها، وحتى أقارب هيفا رفضوا ابنتها لأسباب غير معروفة، بحسب "الجرس".



وبعد منعها من رؤية والدتها، ما كان على زينب إلا اللجوء إلى السوشيال ميديا وتهديد الجميع وتوعدت بنشر الوثائق والأدلة وقالت: "كل شي بوقتو حلو بالوثائق والدلائل أنا لهلأ ساكتة أتكلم عن الهدوء ما قبل العاصفة يا أحبتي"



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كانت هذه تفاصيل خبر إبنة هيفا وهبي تشكو منعها من رؤية أمها وتهدد بنشر وثائق! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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