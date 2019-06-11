غرق منتسب اثناء تنفيذ الواجب في البصرة

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "منتسباً في القيادة البحرية التابعة للجيش العراقي، غرق، اليوم، اثناء تنفيذ الواجب في قناة خور عبدالله الملاحية ضمن الخليج العربي"، دون ذكر مزيد من التفاصيل .
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.