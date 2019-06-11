بالصور.. المسعودي يُشرف على إكساء 'طريق الموت' ويعد بموسم حج 'مختلف'

وقال المسعودي خلال إشرافه الميداني المباشر على إكساء الطريق، بحسب بيان لمكتبه تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن الطريق "سيكون نافذة دائمة لنقل الحجاج وخدمة المواطنين بعد توقف دام لسنوات، وإن هناك مرافق حيوية سترافق عملية الإكساء المرحلي ستكون على جانب الطريق لتقديم خدمات حجاج بيت الله الحرام وعامة المواطنين".من جانبه، قال أحمد لعيبي المتحدث الرسمي باسم المسعودي إن الأخير "يتابع منذ أكثر من شهر عملية الإكساء للطريق وبتظافر جهود من الوزارات والجهات الساندة المتمثلة بوزارة الاسكان والاعمار ووزارة النفط ومجلس محافظة كربلاء وشركة آشور".

وأضاف لعيبي، أن "المسعودي وعد الحجاج أن يكون موسم الحج لهذا العام مختلفاً في طريق عرعر وأن الأعوام المقبلة ستشهد قفزة نوعية في تقديم الخدمات والطرق السالكة لحافلات نقل حجاج بيت الله الحرام وكذلك عامة المواطنين الذي يسلكون هذا الطريق".

