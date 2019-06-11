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من جانبه، قال أحمد لعيبي المتحدث الرسمي باسم المسعودي إن الأخير "يتابع منذ أكثر من شهر عملية الإكساء للطريق وبتظافر جهود من الوزارات والجهات الساندة المتمثلة بوزارة الاسكان والاعمار ووزارة النفط ومجلس محافظة كربلاء وشركة آشور".
وأضاف لعيبي، أن "المسعودي وعد الحجاج أن يكون موسم الحج لهذا العام مختلفاً في طريق عرعر وأن الأعوام المقبلة ستشهد قفزة نوعية في تقديم الخدمات والطرق السالكة لحافلات نقل حجاج بيت الله الحرام وكذلك عامة المواطنين الذي يسلكون هذا الطريق".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. المسعودي يُشرف على إكساء 'طريق الموت' ويعد بموسم حج 'مختلف' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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