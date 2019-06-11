تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم بـ'قتل محامٍ‎'‎

وأضاف أن "المتهم اعترف ايضا ان المجنى عليه (المحامي) خرج من قصر القصاء في البصرة بعد انتهاء عمله وكان يستقل نوع جكسارة وسلك شارع الميثاق وتمت متابعته وملاحقته وقتله نتيجة لثأر عشائري بين المجنى والمجنى عليه بحسب الاعترافات".
وتابع ان "المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".
يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.
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