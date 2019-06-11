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تحقيق البصرة تصدق اعترافات متهم بـ'قتل محامٍ‎'‎

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وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه إن "متهما اعترف امام قاضي التحقيق ‏بانه مع متهمين آخرين اطلقوا النار على سيارة المحامي المجنى عليه ما ادى الى قتله في الحال".

وأضاف أن "المتهم اعترف ايضا ان المجنى عليه (المحامي) خرج من قصر القصاء في ‏البصرة بعد انتهاء عمله وكان يستقل نوع جكسارة وسلك شارع الميثاق وتمت متابعته وملاحقته ‏وقتله نتيجة لثأر عشائري بين المجنى والمجنى عليه بحسب الاعترافات".


وتابع ان "المحكمة صدقت اقواله وتم اتخاذ الاجراءات كافة بحقه وفقا لاحكام المادة 406 ‏من قانون العقوبات العراقي وبصدد احالته على محكمة الموضوع لينال جزاءه العادل".‏

يذكر ان القضاء العراقي يصدر بين فترة واخرى احكاما بالاعدام والسجن بحق متهمين بعناصر "ارهابية" وجنائية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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