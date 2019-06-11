بالصور... 17 ألف دولار ثمن وجبة فأر!

تحت هذا العنوان نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية تقريرا حول حادثة غريبة من نوعها تعرض لها أحد البنوك الرسمية في مدينة هندية.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني، إن فأرا أكل أكثر من 17 ألف دولار من الأوراق النقدية، بعد اقتحام جهاز الصراف الآلي في مدينة تينسوكيا.



وفتح عمال البنك الجهاز المكسور ليعثروا على الأموال ممزقة إلى قطع صغيرة والفأر الميت، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن الفأر نجح في تفادي كاميرا المراقبة الأمنية وتسلل إلى داخل الجهاز ليتناول وجبته الأخيرة المكلفة.



ونقلت الصحيفة عن تشاندان شارما مدير بنك "إس بي أي" المملوك للدولة قوله:" كان جهاز الصراف الآلي معطل عن العمل أيام قليلة وعندما فتح فنيونا الكشك صُدمنا بالعثور على أوراق نقدية ممزقة وفأر ميت".

وأضاف:" لقد بدأنا تحقيقا في هذا الحادث النادر وسوف نتخذ إجراءات لمنع تكراره".

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ويعد بنك "إس بي أي" أكبر بنك في الهند، بأكثر من 50 ألف جهاز صرف آلي منتشرة حول البلاد.

ومعظم أجهزة الصرف الآلي مزودة بكاميرات مراقبة ولكن فحص فيديو كاميرا الصراف الآلي في تينسوكيا لم يظهر تسلل فأر إلى داخل الجهاز.

وتم استرداد 1.7 مليون روبية (19،000 جنيه إسترليني) سليمة، من أصل 2.9 مليون روبية (32،000 جنيه إسترليني) في ماكينة الصراف الآلي. لكن تعرضت أوراق نقدية بقيمة 1.2 مليون روبية (13،400 جنيه إسترليني) للتدمير.