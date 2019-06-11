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رسمياً.. روما يعلن عن مدربه الجديد

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2019-06-11 | 11:04

رسمياً.. روما يعلن عن مدربه الجديد

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أعلن نادي روما عن هوية مدربه الجديد لتدريبه في موسم 2019/2020 بعد رحيل كلاوديو رانييري مع نهاية الموسم الماضي.
ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكد أنه "قد تم التوصل مع باولو فونسيكا المدير الفني السابق لشاختار دونتسيك الأوكراني لتدريب الفريق".

ووقع البرتغالي على عقد مع ذئاب روما لمدة موسمين، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر.


ويبلغ فونسيكا من العمر 46 عاماً فقط، ويأتي من الدوري الأوكراني وهو بطل المسابقة مع شاختار في آخر ثلاثة مواسم.

وسبق للمدرب أن درب أندية بورتو وسبورتنج براجا في الدوري البرتغالي قبل الرحيل إلى أوكرانيا في عام 2016.

الجدير بالذكر أن "فونسيكا" كان المدرب الأفضل في الدوري الأوكراني لموسم 2016/2017.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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