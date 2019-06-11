رسمياً.. روما يعلن عن مدربه الجديد

2019-06-11 | 11:04
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ووقع البرتغالي على عقد مع ذئاب روما لمدة موسمين، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر.
ويبلغ فونسيكا من العمر 46 عاماً فقط، ويأتي من الدوري الأوكراني وهو بطل المسابقة مع شاختار في آخر ثلاثة مواسم.
وسبق للمدرب أن درب أندية بورتو وسبورتنج براجا في الدوري البرتغالي قبل الرحيل إلى أوكرانيا في عام 2016.
الجدير بالذكر أن "فونسيكا" كان المدرب الأفضل في الدوري الأوكراني لموسم 2016/2017.
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