رسمياً.. روما يعلن عن مدربه الجديد

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإيطالي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأكد أنه "قد تم التوصل مع باولو فونسيكا المدير الفني السابق لشاختار دونتسيك الأوكراني لتدريب الفريق".

ووقع البرتغالي على عقد مع ذئاب روما لمدة موسمين، مع وجود بند يتيح تمديد العقد لموسم آخر.



ويبلغ فونسيكا من العمر 46 عاماً فقط، ويأتي من الدوري الأوكراني وهو بطل المسابقة مع شاختار في آخر ثلاثة مواسم.

وسبق للمدرب أن درب أندية بورتو وسبورتنج براجا في الدوري البرتغالي قبل الرحيل إلى أوكرانيا في عام 2016.

الجدير بالذكر أن "فونسيكا" كان المدرب الأفضل في الدوري الأوكراني لموسم 2016/2017.