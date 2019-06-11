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ماحصل فجر اليوم في الكمالية ببغداد

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وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "خلال عملية القاء قبض على احد المتهمين المطلوبين من قبل مكتب مكافحة اجرام حسينية المعامل ضمن شارع الاصفر في منطقة الكمالية، قام المتهم برمي رمانة يدوية على المفرزة".

واضاف انه "اشتبك بعد ذلك مع المفرزة باسلوب اطلاق النار ما اسفر عن مقتل مفوض منسوب لمكافحة اجرام حسينية المعامل واصابة اربعة اخرين بجروح مختلفة".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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