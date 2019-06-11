البرلمان يكلف مسرور البارزاني بتشكيل حكومة اقليم كردستان

وقال مراسل الخليج 365، ان برلمان اقليم كردستان صوت خلال جلسته التي عقدت اليوم، على تكليف مرشح الكتلة الاكبر مسرور البارزاني بتشكيل حكومة اقليم كردستان. واضاف المراسل ان ٨٧ عضوا صوتوا للبارزاني من اصل ٩٧.



يذكر ان برلمان اقليم كردستان عقد جلسة مخصصة لتنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم.

يذكر ان برلمان اقليم كردستان عقد جلسة مخصصة لتنصيب نيجرفان البارزاني رئيسا للاقليم.

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