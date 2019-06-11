وأضاف بيرقدار، أن محكمة التمييز "هي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات".
يذكر أن القضاء العراق أصدر، خلال الفترة القليلة الماضية، أحكاماً بالإعدام بحق 11 فرنسيا ينتمون لتنظيم "داعش".
وكانت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية أفادت، قبل أيام، بأن العراق يطلب مليون دولار عن كل متهم حُكم عليه بالإعدام ومليوني دولار عن كل محكوم بالإعدام يخفَّف حكمه إلى السجن مدى الحياة، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء يوضح حقيقة وجود 'صفقة' بين العراق وفرنسا بخصوص المحكومين بالاعدام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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