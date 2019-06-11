علاوي يدعو لتحقيق شامل بشأن سقوط الموصل

وقال علاوي في تغريدة له تابعته الخليج 365، ان "تداعيات هروب المتطرفين من السجون أدت الى احتلال داعش لثلث العراق"، مبينا "اننا ما زلنا للاسف لم نبحث الأسباب التي أدت الى ما نحن عليه اليوم وماتزال العوامل المساعدة للإرهاب قائمة".واضاف "ونحن اذ نعيش ذكرى نكبة الموصل وما اعقبها من جراح ومصائب، فانني أدعو الى تحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية تناقش اسباب ما حصل وتضع خارطة طريق صحية وطنية شاملة لكل العراقيين لتدارك ما حصل بعيدا عن سياسات التهميش والإقصاء والمحاصصة وغيرها من العوامل التي أدت الى ما نحن فيه الان".

واكد ان "الحل كان وما زال وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً"، لافتا الى ان "حلول الخارج اثبتت فشلها وساهمت في تعميق الانقسام الداخلي".



وطالبت كتلة سائرون النيابية، امس الاثنين، بعودة ملف سقوط مدينة الموصل إلى الواجهة، فيما دعت إلى التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية.