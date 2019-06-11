ويقول نيودو، الذي جرى تأييده من طرف عدد من الملحدين، إن الحكومة الأميركية "تنتهك معتقدهم الديني"، الذي لا يؤمن بوجود آله. وكشف موقع "فوكس نيوز" أن قضية نيودو تم رفضها جملة وتفصيلا "دون تقديم أي تبرير".
وحررت هذه العبارة لأول مرة على العملية الأميركية عام 1864، قبل أن يتم تعميمها على مختلف العملات المعدنية والسندات الورقية في عام 1955.
وكان نيودو قد تقدم بقضية مشابهة، قبل أعوام، حين طالب بإزالة عبارة "في ظل الله" من قسم الولاء (القسم الأميركي).
كما حاول سابقا منع "أي إشارات دينية" في حفلي تنصيب الرئيسين السابقين جورج بوش وباراك أوباما، دون جدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر رفض أكبر عملية تعديل على ورقة الدولار الأميركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.