ولفت إلى أن "تركيا حكومة وشعبا تقف إلى جانب منتخبها الكروي، وتقدم الدعم اللازم لأعضاء الفريق"، متابعاً: "منتخبنا الوطني لكرة القدم سيقدم أفضل رد لهذه المعاملة السيئة في الملعب الثلاثاء".
هذه الإدانة من الرئاسة التركية ترجمت بمذكرة احتجاج عبر سفارتها في النرويج إلى السلطات الأيسلندية، وأدانت أنقرة في مذكرتها الاحتجاجية المعاملة السيئة التي حظي بها المنتخب التركي، مطالبة السلطات الأيسلندية باتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية أعضاء المنتخب التركي.
وأشارت أنقرة إلى "المواقف العدائية" التي تعرض لها لاعبو المنتخب التركي خلال إجراءات الدخول إلى أيسلندا.
وللتعبير عن استياء أنقرة وتوفير التدابير الأمنية اللازمة للمنتخب الكروي، توجه السفير التركي في النرويج فاضلي تشورامان إلى أيسلندا.
ومساء الأحد، وصل المنتخب التركي لكرة القدم إلى ريكيافيك، لخوض مباراته الرابعة ضمن المجموعة الثامنة مع المنتخب الأيسلندي.
واضطر أعضاء المنتخب التركي للانتظار في المطار نحو ساعتين للانتهاء من إجراءات التحقق من جوازات السفر والتفتيش.
وأجرت الشرطة الأيسلندية تفتيشا دقيقا، لأمتعة اللاعبين والكادر التدريبي.
يجدر بالذكر أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانب أيسلندا، منتخبات فرنسا ومولدوفا وألبانيا وأندورا.
وكان المنتخب التركي حقق الجمعة الماضي انتصارا مفاجئا بهدفين دون رد على المنتخب الفرنسي بطل العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيا تنفجر غضباً بسبب سوء معاملة منتخبها في مطار آيسلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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