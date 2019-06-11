واشنطن تُحدد 'الحل الوحيد' لإنهاء الأزمة مع طهران

وقالت الخارجية الأمريكية، بحسب "سبوتنك"، إن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة مع إيران هو التوصل لاتفاق نووي جديد". وأضافت، أن واشنطن ستحاسب الحرس الثوري في حال قيام إيران أو وكلائها باستهداف المصالح الأميركية".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في الثامن من ايار عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بـ"المريع". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، في الثامن من ايار عام 2018، الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واصفاً إياه بـ"المريع".

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