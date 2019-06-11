أميركا تعلن إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على 'إف-35'

وقالت المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايك آندروز: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".
ويدور جدل بين أميركا وتركيا بسبب عزم الأخيرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي "اس 400" من روسيا، حيث أملهت واشنطن أنقرة حتى يوم 31 تموز المقبل للتراجع عن تلك الخطوة.
ويدور جدل بين أميركا وتركيا بسبب عزم الأخيرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي "اس 400" من روسيا، حيث أملهت واشنطن أنقرة حتى يوم 31 تموز المقبل للتراجع عن تلك الخطوة.
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