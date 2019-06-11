أميركا تعلن إيقاف تدريب الطيارين الأتراك على 'إف-35'

وقالت المتحدث باسم البنتاغون اللفتنانت كولونيل مايك آندروز: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".

ويدور جدل بين أميركا وتركيا بسبب عزم الأخيرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي "اس 400" من روسيا، حيث أملهت واشنطن أنقرة حتى يوم 31 تموز المقبل للتراجع عن تلك الخطوة.

