وفاة طفل بحادث حريق منزل في المسيب

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة بابل وبالتحديد مركز دفاع مدني المسيب، تمكنوا من اخماد حريق نشب داخل دار سكن في منطقة هور حسين".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الحادث ادى الى وفاة طفل نتيجة الدخان الكثيف مع انقاذ باقي افراد العائلة من قبل فرق الدفاع المدني".

