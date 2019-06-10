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رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي جنوب بغداد

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وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط شارع المصافي ضمن حي الدورة والحدائق المحيطة به بعد ان اغلقت سنة 2005".

وأضافت أن "كوادر بلدية الدورة ستشرع بحملة لإدامة وتاهيل الحدائق المحيطة بالشارع بعد الانتهاء من اعمال رفع الكتل الكونكريتية وإعادتها كمتنفس لاهالي المنطقة".


يذكر أن بغداد تشهد منذ فترة اعادة افتتاح العديد من الشوارع المغلقة قبل سنوات لدواع أمنية ورفع الحواجز الكونكريتية عنها، الأمر الذي بات ينعكس إيجاباً على حركة السير.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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