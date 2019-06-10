الانتربول العراقي يكشف صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق مطلوبين للقضاء

ونقلت "روسيا اليوم" عن عبد الرحمن قوله، إن "هناك 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية وننتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين".

وفيما يخص أمين بغداد السابق الذي أطلقت سراحه السلطات السورية، أكد عبد الرحمن، أن "الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة".



وتابع، أن "نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق والمطلوب للقضاء العراقي بتهم مختلفة لم يطلق سراحه، إذ يتيح القانون اللبناني للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات السفر والمستمسكات الخاصة لحين استكمال الملفات الخاصة".