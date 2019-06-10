مسرور بارزاني لتشكيل حكومة اقليم كردستان العراق

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فيما أدى نجيرفان بارزاني اليوم اليمين القانونية رئيسًا جديدًا لإقليم كردستان العراق خلفًا لعمه مسعود في احتفال كبير حضرته شخصيات دولية ومحلية، فسيتم غدًا تكليف رئيس جهاز أمن الإقليم مسرور بارزاني بتشكيل حكومة الإقليم الجديدة على أن ينهي مهمته خلال 30 يومًا.

"الخليج 365": أدى نجيرفان بارزاني اليمين القانونية في اربيل الاثنين بحضور كبير للشخصيات السياسية داخل الإقليم وخارجه من بينها وزراء خارجية تركيا والمانيا والعراق ووزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان، اضافة الى وفد ايراني رفيع وقناصل دول العالم في أربيل.

تعهدات نجيرفان

وفي كلمة له تعهد نجيرفان بالعمل مع الحكومة الاتحادية في بغداد لحل كل المشاكل العالقة وتنظيم قوات البشمركة لتكون قوة فاعلة ضمن القوات العراقية. واكد الرغبة في استمرار التنسيق مع بغداد ودول المنطقة العربية والدولية ضمن الاحترام المشترك. وشدد بالقول " اضع منصبي وقدراتي وتجربتي في خدمة عبد المهدي والحكومة العراقية". وقال إن "الوطن هو الجامع لنا في اطار نظام ديمقراطي اتحادي".

وحذر نجيرفان من ان الاقليم يمر بمرحلة سياسية حساسة نتيجة الخلافات بين قواه، مؤكدا احترام تطلعات مواطني الاقليم واعدا بان تكون رئاسته لخدمتهم جميعا.

وقد تم تزيين الشوارع المؤدية من مطار أربيل الدولي إلى قاعة اداء القسم، بعلمي العراق وإقليم كردستان، حيث كان قد تم توجيه دعوات رسمية الى 1200 شخصية، من بينها الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل البرلمانية العراقية وممثلو دول العالم لحضور جلسة أداء اليمين.

تأكيد على حل المشكلات بين بغداد وأربيل وتحذير من داعش

واكد كبار المسؤولين العراقيين خلال كلمات لهم في حفل اداء اليمين بأربيل على ضرورة العمل على حل المشاكل بين بغداد وأربيل، محذرين من عودة تنظيم داعش الذي بدأ يستجمع قواه ما يتطلب تنسيقا بين العاصمتين لمواجهته.

ودعا الرئيس برهم صالح نجيرفان بارزاني الى التعاون مع بغداد لحل المشاكل العالقة والانطلاق نحو المصالح المشتركة .. مؤكدا الحرص على ابقاء العراق بعيدا عن الصراعات الاقليمية والدولية.

ومن جهته، اكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي عزم بغداد على التعاون مع نجيرفان لحل المشاكل وتصفيرها بين حكومتي بغداد واربيل .. كما شدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في كلمة القيت بالنيابة عنه على ضرورة انهاء المشاكل والاتجاه نحو الاعمار والاستقرار وابعاد العراق عن الازمات الاقليمية والدولية.

اما رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني رئيس اقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، فقد دعا الاطراف الكردية من جهة وحكومتي بغداد واربيل الى حل المشاكل العالقة. وقال "يجب على الاطراف ايضا ان تحل المشاكل في ما بينها كما ان على حكومتي بغداد وكردستان ان تحل المشاكل العالقة بين الطرفين". واشار بارزاني الى ان مخاوف عودة تنظيم داعش مازالت موجودة منوها الى ان التنظيم بدأ باستجماع نفسه.

وتحدث رئيس تحالف الاصلاح والاعمار عمار الحكيم محذرا من مخاطر وصفها بالجادة قال إن العراق لن يسلم منها وقال "إن الخصوصية التي حظي بها اقليم كردستان اكثر تميزا وفرادة ومراعاة للتنوع قياسا بالدول الاخرى، وإن كانت هناك مؤشرات او خلافات على بنود الدستور فلنتفق على تعديل الدستور او بنوده وفق القانون". وشدد على ضرورة تصفير نقاط الخلاف بين قوى الاقليم وبين بغداد واربيل، "لان البلاد في مرحلة حساسة والاوضاع في المنطقة حرجة، وواهم من يعتقد انه قد يسلم من هذا الصراع".

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نجيرفان الرئيس الثاني للاقليم

وبأداء نيجيرفان بارزاني اليمين الاثنين فأنه يكون الرئيس الثاني للإقليم من أسرته نفسها بعد عمه مسعود بارزاني الذي تم تنصيبه كأول رئيس للإقليم عام 2006 واستمر بمنصبه لدورتين متتاليتين ثم جرى تمديد فترة ولايته مرتين بواقع عام في كل مرة لحين انتهائها في اكتوبر عام 2017، حيث قرر تنحيه عن منصبه اثر فشل هدفه من استفتاء انفصال الاقليم عن العراق الذي اجري في 25 سبتمبر من العام نفسه فتم توزيع مهامه وصلاحياته على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وبذلك تم تجميد رئاسة الإقليم كمؤسسة تنفيذية حتى تتم إعادة تفعيل قانون رئاسة الإقليم وإعادة المهام والصلاحيات كاملة إلى الرئيس الجديد مؤخرا.



من هو نجيرفان؟

ونجيرفان بارزاني من مواليد 21 سبتمبر عام 1966 في منطقة بارزان. وشغل منصبي رئيس وزراء إقليم كردستان حتى انتخابه اليوم رئيسا للاقليم وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني حالياً.

وكان نجيرفان قد نزح مع عائلته إلى إيران عام 1975وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989 وفي عام 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان حتى أصبح رئيسا لوزراء إلاقليم عام 1999.

وفي عام 2006، أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان في الحكومة الموحدة التي تشكلت من الاحزاب الرئيسية في الاقليم ثم أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013 ثم تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً للفترة بين عامي 2013 و2018. ونجيرفان بارزاني متزوج وهو أب لأربعة أبناء هم: إدريس وجيافان ورانية ومايا.

صلاحيات رئيس الاقليم

ينص قانون تفعيل رئاسة الاقليم الذي وافق عليه برلمان الاقليم مؤخرا على انه يجب على المرشح لمنصب رئيس الاقليم الا يقل عمره عن 40 عاما، وأن يكون من مواطني وسكنة اقليم كردستان العراق، ويكون متمتعا بجميع حقوقه السياسية والمدنية.

وسيتمتع الرئيس بالصلاحيات والواجبات الواردة في قانون رئاسة إقليم كردستان العراق لحين المصادقة على دستور الاقليم الدائم وهي تمثيل مواطني كردستان العراق على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويتحدث بإسمهم وينسق بين السلطات الاتحادية وسلطات الإقليم. وانتخب برلمان الاقليم في 28 من الشهر الماضي نجيرفان رئيساً للإقليم.



مسرور بارزاني من رئاسة جهاز أمن الاقليم الى رئاسة حكومته

واعلنت رئاسة برلمان كردستان عن ابقاء الجلسة مفتوحة حتى يوم غد حيث سيكلف رئيس الاقليم ابن عمه مسرور بارزاني رئيس جهاز امن الاقليم بتشكيل الحكومة الجديدة على ان ينجز مهمته خلال 30 يوما.

ويأتي التكليف بعد ترشيح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم السابق مسعود بارزاني باعتباره الفائز الأول في الانتخابات التي أجريت في 30 سبتمبر الماضي، لمسرور، لمنصب رئيس الحكومة بمرسوم رئاسي.

ومسرور مسعود مصطفى بارزاني من مواليد عام 1969 وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني وضم لصفوف قوات البيشمركة عام 1985، وقد أكمل تعليمه الثانوي في إيران.. ثم حصل على شهادة البكالوريوس في السياسة الدولية من جامعة واشنطن.

وقد اسس مسرور مؤسسة بارزاني الخيرية عام 2005 وأصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي عام 1999.. وهو يشغل حاليا منصب مستشار مجلس أمن إقليم كردستان منذ عام 2012 .. ويتقن اللغات الفارسية والعربية والإنجليزية.

وكانت نتائج الانتخابات البرلمانية في الاقليم التي جرت في سبتمبر 2018 قد أظهرت حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 45 مقعداً وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً وحركة التغيير على 12 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 8 مقاعد والجماعة الإسلامية على 7 مقاعد وقائمة نحو الإصلاح على 5 مقاعد وتحالف العصر (سردم) على مقعد واحد وقائمة آزادي على مقعد واحد، اضافة الى مقاعد كوتا الاقليات وهي خمسة للمسيحيين ومثلها للتركمان.. من مجموع مقاعد برلمان الاقليم البالغة 111 مقعدا.



